Волочкова призналась в любви задержанному во Франции сенатору Керимову‍

Москва, 23 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с сенатором Сулейманом Керимовым, задержанным во Франции. Она призналась, что жила с парламентарием несколько лет и до сих пор испытывает к нему любовь.

Анастасия Волочкова призналась, что никого кроме сенатора Сулеймана Керимова она не любила. По словам балерины, задержанный во Франции парламентарий обладает самыми лучшими мужскими качествами. Видео интервью опубликовал Telegram-канал Super.

«Я действительно очень сильно любила этого человека. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни. Мы жили вместе три с половиной года. Он – представитель кавказских мужчин, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила», – сказала Волочкова, ее слова передает «Федерал пресс».

Балерина также сообщила, что переживает о судьбе Керимова. Она отметила, что в Ницце сенатору откровенно не везет, рассказав об аварии десятилетней давности. Ранее в Кремле сообщили, что приложат максимум усилий для защиты интересов российского сенатора.