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Общество
Волочкова призналась в любви задержанному во Франции сенатору Керимову‍
Общество
Волочкова призналась в любви задержанному во Франции сенатору Керимову‍
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    Волочкова призналась в любви задержанному во Франции сенатору Керимову‍

    21:04  23 Ноября 2017
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    Волочкова назвала задержанного во Франции Керимова любовью всей жизни

    Москва, 23 ноября. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с сенатором Сулейманом Керимовым, задержанным во Франции. Она призналась, что жила с парламентарием несколько лет и до сих пор испытывает к нему любовь. 

    Анастасия Волочкова призналась, что никого кроме сенатора Сулеймана Керимова она не любила. По словам балерины, задержанный во Франции парламентарий обладает самыми лучшими мужскими качествами. Видео интервью опубликовал Telegram-канал Super.

    «Я действительно очень сильно любила этого человека. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни. Мы жили вместе три с половиной года. Он – представитель кавказских мужчин, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила», – сказала Волочкова, ее слова передает «Федерал пресс»

    Балерина также сообщила, что переживает о судьбе Керимова. Она отметила, что в Ницце сенатору откровенно не везет, рассказав об аварии десятилетней давности.  Ранее в Кремле сообщили, что приложат максимум усилий для защиты интересов российского сенатора. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #волочкова #керимов
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