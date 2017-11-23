Сирия, 23 ноября. Самолеты ВКС РФ провели массированные бомбардировки позиций ИГ1 на юге провинции Дейр-эз-Зор. Армия САР наносит артиллерийские удары по позициям «Нусры»*** в провинции Алеппо в преддверии масштабной операции. Боевики-исламисты ведут интенсивные обстрелы городских кварталов Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серьезный урон инфраструктуре ИГ на юге от Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести артиллерийскую подготовку по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Ханассера; провели воздушную бомбардировку объектов исламистов недалеко от города Хан Шейхун в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): утверждает, что уничтожило шесть военнослужащих и танк САА в ходе боев за поселение Сабейхан на западном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор; лишилось ключевых транспортных узлов в пустынном районе на северо-западе Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): открыла огонь по кварталам Дамаска; заявила, что отбила атаку САА близ поселения Мустариха в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Сразу несколько кварталов Дамаска подверглись ракетным ударам со стороны незаконных формирований, базирующихся в окрестностях столицы, — Аль-Адави, Дувейла и Саида Зейнаб, передавали сирийский портал Damascus Now и многочисленные местные источники в сети Telegram. Сведения о масштабе причиненных столице разрушений и числе убитых мирных жителей в настоящий момент выясняются. В Восточной Гуте в предместьях Дамаска, где располагается анклав боевиков, действует перемирие. Однако в восточных и южных окрестностях столицы также базируются и те, на кого оно не распространяется, — террористы «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства»1.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по объектам исламистского объединения «Тахрир аш-Шам» со стороны города Ханассер на юге провинции Алеппо в преддверии полномасштабной военной операции, которую командование готовится начать уже в ближайшее время. По информации агентства SMART News, сирийские военные вели огонь по оборонительным сооружениям террористов в предместьях поселения Мурабба ас-Салум и других близлежащих деревень. Таким образом, командование САА намерено наступать на оккупированный «Ан-Нусрой» Идлиб сразу с нескольких сторон.

В северо-западной части региона между тем прошли похороны пяти бойцов «Хезболлы», погибших в ходе столкновений с ИГИЛ в окрестностях Абу Кемаля на юге провинции Дейр-эз-Зор. Церемония прощания, как передает Qalaat Al Mudiq, прошла на кладбище между поселками Захра и Нубл. Напомним, ливанская организация «Хезболла» оказывает поддержку официальному Дамаску в борьбе с ИГ и другими террористическими формированиями.

Провинция Дейр-эз-Зор

Российские военные самолеты Ту-22М3 нанесли массированный удар по инфраструктуре «Исламского государства» недалеко от города Эль-Крайя на западном берегу Евфрата к югу от административного центра провинции. Кроме того, бомбардировщики Су-24 ВКС России поразили объекты боевиков ИГ прицельным бомбометанием с авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. В ходе бомбардировок были ликвидированы ключевые пункты управления и техника террористов. Кроме того, отряды ИГИЛ понесли серьезные потери в живой силе.

Согласно данным подконтрольных ИГ ресурсов в Twitter, террористы в ходе недавних столкновений вблизи населенного пункта Сабейхан, расположенного на западе от Евфрата к югу от столицы региона, убили шесть военнослужащих сирийской армии и проправительственных сил, а также уничтожили один танк армии САР и захватили другой. Данная информация пока уточняется. Стоит отметить, что совсем недавно под прикрытием российских ВКС данное поселение наряду с некоторыми другими было освобождено. Вполне вероятно, что террористы намеренно распространяют дезинформирующие сведения с целью хоть как-то отвлечь внимание от собственных поражений.

Провинция Идлиб

Опорные пункты боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Хан Шейхун подверглись авиаударам неустановленных самолетов, передает в соцсети Twitter оппозиционный военный источник (@aejkhalil2). Предполагается, что авианалет был проведен бомбардировщиками сирийских ВВС. Другой источник — SMART News — сообщает, что ударам боевой авиации, в частности, подвергся ключевой командный пункт бригады «Джейш Аль-Изза», являющейся частью оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА)**. Представители ССА участвуют в процессе мирного урегулирования в САР, однако некоторые бандгруппы организации продолжают оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам, причем совместно с террористами «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Хама

Подконтрольные радикалам новостные каналы в Facebook и Twitter утверждают, что правительственные подразделения были вынуждены отступить от поселения Мустариха к северо-востоку от Хамы. Недавно с помощью ВКС РФ сирийские военнослужащие смогли отбить стратегически значимые населенные пункты Рахаджан и Сарха, расположенные в этом районе, однако продвинуться дальше войскам САР пока не удается. Ранее оппозиционный Twitter-канал (@Aswed_Flags) также заявил, что в ходе противостояния на этом направлении боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» был подбит танк Т-62 сирийских войск или союзных иранских ополченческих отрядов. Никаких доказательств, впрочем, до сих пор предоставлено не было.

Ирак

Проправительственные Силы народной мобилизации установили контроль над стратегическими транспортными магистралями в пустынном районе у границы с Сирией, в котором по-прежнему сохраняется присутствие боевиков ИГИЛ. Согласно сведениям канала в Telegram (@teamsmediawar), союзники армии Ирака отбили у террористов дорожные развязки и мосты Сахар Роуд и Умм Аль-Акараб. Анклав, в котором скрываются последние на территории страны отряды террористической группировки, охватывает территории провинций Ниневия, Салах-эд-Дин и Аль-Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)