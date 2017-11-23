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Общество
Верность и преданность — это тема, которую несет Николай Годовиков: российские актеры о кончине артиста
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    Верность и преданность — это тема, которую несет Николай Годовиков: российские актеры о кончине артиста

    21:02  23 Ноября 2017
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    Верность и преданность — это тема, которую несет Николай Годовиков: российские актеры о кончине артиста

    Ушел из жизни актер Николай Годовиков, сыгравший молодого красноармейца Петруху в советском фильме «Белое солнце пустыни», ему было 67 лет. Как рассказал его директор Вячеслав Смородинов, Годовиков долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

    Актер и телеведущий Андрей Ургант в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Годовиков был очень популярен в России после выхода легендарной кинокартины, поскольку ассоциировался у зрителя с самыми лучшими человеческими качествами.

    «Годовиков является частью фильма «Белое солнце пустыни». Верность, преданность, внутренняя чистота — это та тема, которую несет этот артист. Я думаю, в стране нет человека, который бы не помнил роль Петрухи и не смотрел этот фильм. Я полагаю, что зрительский отклик на эту картину говорит сам за себя. Это картина — не про какой-то конкретный эпизод истории российского и советского государства, это картина про жизнь, про верность. Про понятия, которые всегда живы и существуют. В художественном смысле «Белое солнце пустыни — это безупречное произведение, — сказал Андрей Ургант.

    «Очень жаль, что умер такой замечательный человек», — выразил слова соболезнования актер Михаил Ефремов.

    «Царство ему небесное», — кратко сказал актер Олег Басилашвили.

    Автор: Михаил Блинов
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    #общество #николай годовиков
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