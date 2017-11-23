Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

Москва, 23 ноября. Минобороны РФ опубликовало видео ударов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ1; запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Видеозапись сделана из кабины летящего рядом самолета. На ней бомбардировщик сбрасывает несколько снарядов во время полета.

Напомним, 23 ноября бомбардировщики Ту-22 М3 ВКС РФ вылетели с аэродрома на территории России и нанесли удары по опорным пунктам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, в том числе в районе населенного пункта Эль-Катья. Авиаударами были уничтожены опорные пункты, живая сила и техника террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.