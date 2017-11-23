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Новости Сирии
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии
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    Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

    21:11  23 Ноября 2017
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    Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по террористам ИГ в Сирии

    Москва, 23 ноября. Минобороны РФ опубликовало видео ударов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ1; запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

    Видеозапись сделана из кабины летящего рядом самолета. На ней бомбардировщик сбрасывает несколько снарядов во время полета.

    Напомним, 23 ноября бомбардировщики Ту-22 М3 ВКС РФ вылетели с аэродрома на территории России и нанесли удары по опорным пунктам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, в том числе в районе населенного пункта Эль-Катья. Авиаударами были уничтожены опорные пункты, живая сила и техника террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #минобороны #сирия #вкс рф #ту-22м3
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