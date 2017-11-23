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Общество
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Ребенок застрял в грязи на новой детской площадке в Чувашии
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    Ребенок застрял в грязи на новой детской площадке в Чувашии

    21:09  23 Ноября 2017
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    Ребенок застрял в грязи на новой детской площадке в Чувашии

    Чебоксары, 23 ноября. В Чувашии ребенок не смог самостоятельно выбраться из грязи на новой детской площадке. Об этом рассказали представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

    Инцидент произошел в Цивильске. Согласно предварительным данным, мальчик хотел покататься на качелях, но застрял в грязи. В результате он около 20 минут не мог выбраться. Ребенка вытащил из «ловушки» его отец.

    Как передает издание «Федерал Пресс», площадка торжественно была открыта несколько дней назад (после завершения работ по благоустройству, которые оценены в 6,5 миллиона рублей). Однако подрядчик завез чернозем и торф для озеленения и забыл огородить территорию.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Оренбургской области суд постановил закрыть похоронное бюро, которое находилось рядом с детской площадкой.

    Автор: Алексей Громов
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    #чувашии
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