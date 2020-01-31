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    #суд #аршавин #развод #выселение #театр #фан #малькевич #фзнц
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    Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку

    21:30   30 Января 2020
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    План Лукашенко сыграть на союзе с Россией зашел в «украинский тупик»

    План Лукашенко сыграть на союзе с Россией зашел в «украинский тупик»

    15:56   30 Января 2020
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    Отиева показалась с ярким макияжем после скандального эфира с Малаховым

    12:34   30 Января 2020
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    18:58   30 Января 2020
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    Нервную Собчак сняли с рейса Москва — Петербург во «Внуково»

    18:56   30 Января 2020
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    Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в фильме «Операция «Ы»

    Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в фильме «Операция «Ы»

    17:57   30 Января 2020
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    Захарова объяснила болгарскому журналисту, почему она не идет с ним в театр

    Захарова объяснила болгарскому журналисту, почему она не идет с ним в театр

    22:01   30 Января 2020
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    Неизвестный предмет взорвался в подвале дома в Нижнем Новгороде

    13:26   30 Января 2020
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    ВОЗ признала коронавирус ЧС международного масштаба. События дня. ФАН-ТВ

    8:31   31 Января 2020
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     Поляки поддерживают русофобию, подчиняясь американскому заказу. ФАН-ТВ

    Поляки поддерживают русофобию, подчиняясь американскому заказу. ФАН-ТВ

    0:34   31 Января 2020
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    Россия

    Путин пообещал включить представителей муниципалитетов в Совет по нацпроектам

    0:54   31 Января 2020
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    Случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано

    Случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано

    23:01   30 Января 2020
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    Сократить дистанцию: зачем Путин поручил создать в каждом регионе цифровые платформы обратной связи

    Сократить дистанцию: зачем Путин поручил создать в каждом регионе цифровые платформы обратной связи

    21:15   30 Января 2020
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    Путин объяснил отмену своей поездки в Саров

    21:15   30 Января 2020
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    8:10   31 Января 2020
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    Военные РФ сопроводили в освобожденный город Маарет ан-Нуман в Идлибе более сотни жителей

    Военные РФ сопроводили в освобожденный город Маарет ан-Нуман в Идлибе более сотни жителей

    7:26   31 Января 2020
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    7:00   31 Января 2020
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    6:00   31 Января 2020
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    7:38   31 Января 2020
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    Донбасс сегодня: ЛНР под плотным огнем, трое гражданских ранены, ВСУ несут потери

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    Депутат НС ДНР предрекла Зеленскому бесславный конец из-за разделения детей на «сорта»

    19:25   30 Января 2020
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    18:30   30 Января 2020
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    3:02   31 Января 2020
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    0:53   31 Января 2020
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    ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Апабанка»

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    Financial Times восхитилось успехами экономики России в условиях санкций

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    Сирия новости 31 января 07.00: США хотят разместить ПРО в Ираке, курдский теракт под Африном

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