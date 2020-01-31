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#СОЦСЕТИ
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Главные новости
Картина дня
Федеральное агентство новостей подводит итоги вмешательства Турции в ливийский конфликт за уходящий месяц.
23:59 30 Января 2020
1753
Бежавший в Израиль подельник Михаила Ходорковского сегодня мечтает, чтобы в России о нем забыли. Но ФАН — помнит.
18:58 30 Января 2020
23353
Заодно мы узнали, что можно сделать, если вы обнаружили неточность в архивных данных о своем родственнике.
17:24 30 Января 2020
652
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией был подписан 3 февраля 1994 года, но так и не ратифицирован Госдумой.
16:40 30 Января 2020
2018
Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии за январь в деталях
Заказчик убийств Леонид Невзлин: от жира с денег КПСС до слез по ЮКОСу на берегах Иордана
ФАН добавил имя ветерана войны Кужильного на сайт проекта Минобороны «Дорога памяти»
Бурджанадзе оценила перспективы заключения договора о дружбе между Россией и Грузией
0
1
2
3
На интернет-портале оборонного ведомства появился раздел, в который вошли уникальные материалы из фондов Центрального архива.
0:02 31 Января 2020
1207
Александр Малькевич направил главарю так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо.
22:50 30 Января 2020
196
Несколько регионов России уже успешно применяют цифровые технологии в общении с жителями.
21:15 30 Января 2020
832
Постоянные обвинения со стороны Украины и Грузии в адрес России на площадке ПАСЕ являются «хронической болезнью».
20:25 30 Января 2020
747
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные к 75-летию Ялтинской конференции документы
Письмо Малькевича к лидеру ПНС получило международную огласку — у Сарраджа «мало времени»
Сократить дистанцию: зачем Путин поручил создать в каждом регионе цифровые платформы обратной связи
Джабаров назвал «хронической болезнью» Украины и Грузии хамство по отношению к РФ в ПАСЕ
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#суд
#аршавин
#развод
#выселение
#театр
#фан
#малькевич
#фзнц
Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
21:30 30 Января 2020
60027
1
План Лукашенко сыграть на союзе с Россией зашел в «украинский тупик»
15:56 30 Января 2020
41763
5
Отиева показалась с ярким макияжем после скандального эфира с Малаховым
12:34 30 Января 2020
23385
Заказчик убийств Леонид Невзлин: от жира с денег КПСС до слез по ЮКОСу на берегах Иордана
18:58 30 Января 2020
23353
Нервную Собчак сняли с рейса Москва — Петербург во «Внуково»
18:56 30 Января 2020
22597
Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в фильме «Операция «Ы»
17:57 30 Января 2020
22314
Захарова объяснила болгарскому журналисту, почему она не идет с ним в театр
22:01 30 Января 2020
20608
1
Неизвестный предмет взорвался в подвале дома в Нижнем Новгороде
13:26 30 Января 2020
13903
ФАН TV
ВОЗ признала коронавирус ЧС международного масштаба. События дня. ФАН-ТВ
8:31 31 Января 2020
55
Поляки поддерживают русофобию, подчиняясь американскому заказу. ФАН-ТВ
0:34 31 Января 2020
891
Колумнисты
Кирилл Романовский
ЕС ждет в благодарность за вмешательство в ливийский кризис платы в баррелях
Другой Египет: что происходит в самом грязном городе на земле
Переговоры между Переходным военным советом и оппозицией в Судане закончились ничем
Владимир Тулин
Болгарские охотники за шпионами из РФ не защитили штаб-квартиру. Колонка Владимира Тулина
Активист «желтых жилетов» поблагодарил ФАН за прорыв информационной блокады во Франции
Марсель потрясли двести тысяч демонстрантов, но пенсионную реформу власти не отменят
Аббас Джума
Аббас Джума: Палестинцы в бешенстве от «Сделки века» Трампа и Нетаньяху
В Тунисе задержали ливийского боевика с турецким паспортом
В тени Тадж-Махала: притесняют ли в Индии мусульман?
Россия
Путин пообещал включить представителей муниципалитетов в Совет по нацпроектам
0:54 31 Января 2020
509
Случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано
23:01 30 Января 2020
223
Сократить дистанцию: зачем Путин поручил создать в каждом регионе цифровые платформы обратной связи
21:15 30 Января 2020
832
Путин объяснил отмену своей поездки в Саров
21:15 30 Января 2020
2130
Инфографика
Видео
Как со 2 февраля 2020 года для россиян изменятся правила получения шенгенских виз
19:42 30 Января 2020
2152
Сенатор от Севастополя Алтабаева прокомментировала свое включение в санкционный список США
10:49 30 Января 2020
682
ВОЗ признала коронавирус ЧС международного масштаба. События дня. ФАН-ТВ
8:31 31 Января 2020
55
В гостинице в центре Москвы 14 китайцев пожаловались на недомогание, ФАН публикует видео
1:46 31 Января 2020
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Сирия
نتائج سوريا 30 يناير : أنقذ أطباء عسكريون روس مراسلة "روسيا اليوم" المصابة ، الجيش السوري يعزز مواقعة في إدليب
8:10 31 Января 2020
30
Военные РФ сопроводили в освобожденный город Маарет ан-Нуман в Идлибе более сотни жителей
7:26 31 Января 2020
152
Сирия новости 31 января 07.00: США хотят разместить ПРО в Ираке, курдский теракт под Африном
7:00 31 Января 2020
431
Сирия итоги за сутки на 31 января 06.00: контратака джихадистов в Идлибе, теракт в Тель-Абъяде
6:00 31 Января 2020
732
Новороссия
ВСУ обстреляли из минометов и БМП два населенных пункта ЛНР
7:38 31 Января 2020
55
Донбасс сегодня: ЛНР под плотным огнем, трое гражданских ранены, ВСУ несут потери
19:30 30 Января 2020
1198
Депутат НС ДНР предрекла Зеленскому бесславный конец из-за разделения детей на «сорта»
19:25 30 Января 2020
1887
Депутат НС ДНР Бердичевский назвал место, в котором окажется Зеленский из-за поддержки УПА
18:30 30 Января 2020
1747
Украина
«Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа из РФ в Европу
8:48 31 Января 2020
30
Депутат Рады Волошин заявил, что Украина в ПАСЕ в «лезет в мятый костюм Порошенко»
4:54 31 Января 2020
1640
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
3:02 31 Января 2020
3864
Порошенко решил не идти на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
0:53 31 Января 2020
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INагенты
«Фонд борьбы с коррупцией»: обзор деятельности
16:06 11 Октября 2019
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«Свободная Россия»: обзор деятельности
9:54 4 Июля 2019
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Институт современной России: обзор деятельности
13:24 20 Июня 2019
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Freedom House: обзор деятельности
21:50 9 Мая 2019
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Интервью
Особое мнение
Депутат Говорин рассказал, как «пьяные» январские праздники унесли жизни тысяч россиян
17:48 30 Января 2020
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Новый глава Чувашии рассказал о первом разговоре с Путиным
11:59 30 Января 2020
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План Лукашенко сыграть на союзе с Россией зашел в «украинский тупик»
15:56 30 Января 2020
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Ложь о Второй мировой безнаказанна, а потому все более чудовищна. Колонка Голоса Мордора
21:16 29 Января 2020
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Политика
«Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа из РФ в Европу
8:48 31 Января 2020
30
Депутат бундестага Ной рассказал, как НАТО обмануло СССР во времена Горбачева
7:06 31 Января 2020
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Глава ПАСЕ заявил о намерении собрать делегатов РФ, стран Прибалтики, Грузии и Украины
5:26 31 Января 2020
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США назвали транзит газа через Украину инструментом для сдерживания России
4:01 31 Января 2020
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Апабанка»
8:46 31 Января 2020
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Financial Times восхитилось успехами экономики России в условиях санкций
6:32 31 Января 2020
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Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
22:06 30 Января 2020
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Губернатор Подмосковья рассказал о способах поддержки семей и пенсионеров в регионе
21:41 30 Января 2020
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Достоверно
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ФАН разъясняет
ФАН разъясняет: как «Новая газета», Znak и «Дождь» пытались очернить судебную систему РФ
18 Января 2020
Эксклюзив
نتائج سوريا 30 يناير : أنقذ أطباء عسكريون روس مراسلة "روسيا اليوم" المصابة ، الجيش السوري يعزز مواقعة في إدليب
8:10 31 Января 2020
30
Сирия новости 31 января 07.00: США хотят разместить ПРО в Ираке, курдский теракт под Африном
7:00 31 Января 2020
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